Şaphane’de büyükbaş hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince ilçemiz merkez ve köylerindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde sağlık taraması çalışmaları yapılmıştır” denildi.