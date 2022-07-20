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Şaphane’de biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KÜTAHYA 20.07.2022, 09:36
Şaphane’de biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışması

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemizde hububat ekili olan arazilerde biçerdöverle hasat esnasında dane kayıplarının azaltılması ve olabilecek anız yangınlarına karşı üreticilerimiz ile biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

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