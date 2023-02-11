Şaphane tek yürek oldu

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay’daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinasyonunda esnaflarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve Kızılay’ın destekleriyle toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay’daki vatandaşlarımıza ulaştırmak için dualarla uğurlandı. Gönüllülerimizi Allah’a emanet ediyor, afet bölgesinde yapacak çalışmalarından dolayı muvaffakiyetler diliyoruz.