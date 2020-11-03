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Şaphane pazarında sıkı denetim

ŞAPHANE PAZARINDA SIKI DENETİM

KÜTAHYA 03.11.2020, 10:37
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Şaphane pazarında sıkı denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satışını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek. Korona virüs tedbirlerine uymayan esnaf ve vatandaşlarımıza, gerekli yaptırımlar istisnasız uygulanıyor’’ dedi.

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