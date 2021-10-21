Şaphane MYO’yu kongrede temsil eden öğrencilere ödül

Şaphane Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler farklı kongrelerde yaptıkları sunumlardan dolayı MYO yönetimince ödüllendirildi.

Meslek Yüksekokulunun Müdürlük makamında düzenlenen ve MYO Müdürü Doç. Dr. Murat Özalp’in de yer aldığı törende Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencileri İrem Çulgatay ve Zeynep Kafas ile Sosyal Hizmetler Programı öğrencisi Zeynep Türk yer aldı. Müdür Murat Özalp, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin farklı kongrelerde yer alan çalışmalarıyla Meslek Yüksekokulunu gururlandırdıklarını ifade etti. Müdür Özalp, öğrencilere başarılarından dolayı teşekkür ederek hediyelerini sundu.

Bir süre önce Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da öğrencilerle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İrem Çulgatay ve Zeynep Kafas, bu yılın Mayıs ayında Sürdürebilirlik ve Kitlesel Çözüm temasıyla düzenlenen 4. Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde Meslek Yüksekokulunu temsil etmişlerdi. Doğal Afetlerin Sosyolojik ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Risk Azaltma Politikaları ve Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Analizi adlı bildirilerin yazarı olan öğrenciler Öğr. Gör. Salih Kalkan danışmanlığında yaptıkları sunumun ardından kongrenin kitapçığında tam metin sahibi olarak yer almışlardı. Zeynep Türk ise Mart 2021’de gerçekleştirilen 1. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’ne Tarihsel Süreçte Kadın Olmak ve Türk Medyasında Kadın Olgusu adlı bildiriyi sunarak sunumunu kongre kitapçığında çalışmasının tam metnini yayımlatmıştı.