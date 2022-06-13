Şaphane kurbanlık hayvan pazarında denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında denetim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada, ”Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince ilçemizde kurulan kurbanlık hayvan pazarında 5996 sayılı kanun çerçevesinde denetim faaliyetlerimiz devam ediyor” denildi.