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Şaphane Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine yakacak odun ve gıda paketi

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine 1 kamyon yakacak odun ile 100 koli gıda paketi gönderildiği bildirildi.

KÜTAHYA 22.02.2023, 11:47
Şaphane Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine yakacak odun ve gıda paketi

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Kızılkoltuk köyünden deprem bölgesine 1 kamyon yakacak odun ile 100 koli gıda paketi gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ”Depremden etkilenen bölgelerimizin ısınma ihtiyacının karşılanması için ilçemiz Kızılkoltuk köyünden vatandaşlarımızın yardımıyla toplanan 1 kamyon yakacak odun ve vatandaşlarımın Kaymakamlığımıza yapmış olduğu nakdi bağışla hazırlanan 100 koli gıda paketi deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır” denildi.

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