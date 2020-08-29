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Şaphane Kaymakamlığından sıcak hava uyarısı
ŞAPHANE KAYMAKAMLIĞINDAN SICAK HAVA UYARISI
KÜTAHYA 29.08.2020, 10:16
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Kütahya’nın Şaphane Kaymakamlığı, hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların etkisini göstereceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Kaymakamlık tarafından yapılan uyarıda, ’’Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur’’ ifadeleri kullanıldı.
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