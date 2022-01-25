Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçenin birçok noktasına mama bırakıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince kaymakamlık imkanları ile temin edilen mamalar ilçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenmesine destek olmak amacıyla belirlenen noktalara bırakıldı.