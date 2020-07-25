Şaphane futbol sahasında bakım onarım ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde futbol sahasında temizlik, boya ve peyzaj çalışmalarının gönüllü çalışanların katkısıyla yapıldığı bildirildi.

Şaphane Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hayati Demirci, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Müdürlüğü olarak, Şaphane İslamoğlu KYK Yurt Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik ve iklimlendirme personellerimizin özverili çalışmaları ile 20-24 Temmuz tarihleri arasında, ilçe futbol sahamızın iç ve dış kısımdaki otların temizliği, ot ilacının atılması, binalarımızın iç ve dış cephe boya işleri ve çatı tamirat işlerini işcilik, tamir ve boya malzemesi için ödeneğimiz olmamasına rağmen kendi imkânlarımızla çok şükür bitirdik. Sayın Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu’na bizlere vermiş olduğu destek ve ziyareti için ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.