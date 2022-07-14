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Sanayi sektörüne katkı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde üç boyutlu cihazla porselen-seramik diş kaplama üretilecek. Üst hedef, "Üretici bir üniversite olarak milli ekonomiye katkı sağlamak" olarak belirlendi. Böylelikle kamu kurumlarında çok az sayıda üretimi gerçekleşen diş kaplama üretiminde Kütahya önemli bir şehir olacak.

KÜTAHYA 14.07.2022, 14:16
Sanayi sektörüne katkı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde üç boyutlu cihazla porselen-seramik diş kaplama üretilecek. Üst hedef, "Üretici bir üniversite olarak milli ekonomiye katkı sağlamak" olarak belirlendi. Böylelikle kamu kurumlarında çok az sayıda üretimi gerçekleşen diş kaplama üretiminde Kütahya önemli bir şehir olacak.

KSBÜ ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ortaklığıyla gerçekleşen proje çalışması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde kabul edilerek üç boyutlu cihazla diş porselen-seramik kaplama üretilecek. KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde faaliyete geçecek laboratuvarda günlük 450 diş kaplaması üretilebilecek. Kütahya bu alanda bölgede önemli bir yer edinerek, diğer illerdeki kamu kurumları ve özel kuruluşlara da ilk etapta porselen/seramik diş olmak üzere zirkonyum kaplama da tedarik edecek.

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