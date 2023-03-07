Sanatçı Mehmet Ali Tunca, son yolculuğuna uğurlandı

Hattat Mahmut Şahin’in Kütahyalı öğrencilerinden, Hüsn-i Hat’ı cam üzerine işleyen sanatçı Mehmet Ali Tunca, 63 yaşında vefat etti. Tunca’nın Arafat Camii’ndeki cenaze namazına yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Tunca, daha sonra cenaze aracına konuldu.

Tunca Ahi Erbasan Mezarlığı’nda toprağa verildi.