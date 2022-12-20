Sanatçı Demet Akalın, ihtiyaç sahibi aile için Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Şahin köyünde yaşayan 10 yaşındaki bir gözünün ameliyat olması ve ailesine ev yapımı için Kütahya Koruyucu Aile Derneği’nin (KÜKAD) başlattığı yardım çağrısına sanatçı Demet Akalın duyarsız kalmadı.

Akalın, çevresinden de aldığı yardım destekleri ile Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geldi. KÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Çavdar ve yönetimini ilk olarak ziyaret eden Demet Akalın burada derneğin başarı ile yaptığı çalışmaları görünce hayrete düştü. Daha sonra Şahin köyüne giderek KÜKAD himayesinde yapımına başlanan prefabrik evi, oradan da ilkokulda Mehmet’i ziyaret etti ve öğrencilere yanında götürdüğü mont ve ayakkabıları hediye etti.

Sanatçı Demet Akalın’a da KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar tarafından Kütahya çinisi ve Tavşanlı meşhur leblebileri hediye edildi.