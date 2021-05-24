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Salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya’da parkta oyun oynadığı sırada salıncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KÜTAHYA 24.05.2021, 18:04
Salıncağa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kütahya’da parkta oyun oynadığı sırada salıncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Mahallesi’nde bir parkta oyun oynadığı sırada sallanmak için salıncağa binen çocuk, bebekler için yapılan salıncakta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan çocuğu kurtardı. Bebekler kullanımı için bulunan salıncaktaki çocuk ise büyük panik yaşadı.
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