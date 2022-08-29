Salih Çetiner: "30 Ağustos, tarih sahnesine çıkışın ilanıdır"

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çetiner, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanı olduğunu kaydetti.

Çetiner, "Bildiğiniz üzere şanlı tarihimizde 30 Ağustos ismi hem Kütahya’mız hem de Türk milleti adına büyük önem taşımaktadır. Organize Sanayi Bölgemizin adını Kasım 2019’da alınan karar ile Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirmiş idik.30 Ağustos OSB olarak 100. Yılı’nı kutladığımız Zafer Bayramımızı gururunu yaşıyoruz. 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, adını almaktan onur duyduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu.(EFE-)