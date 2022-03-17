banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Sigara 30 lirayı aşacak!
Sigara 30 lirayı aşacak!

Şair İsa Kahraman DPÜ’ye bin 91 kitap bağışladı

Şair İsa Kahraman’ın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne sahibi olduğu bin 91 kitabı bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

KÜTAHYA 17.03.2022, 11:49
Şair İsa Kahraman DPÜ’ye bin 91 kitap bağışladı

Şair İsa Kahraman’ın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne sahibi olduğu bin 91 kitabı bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen törene İsa Kahraman’ın yanı sıra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada çok anlamlı ve çok değerli bir etkinlik için burada olduklarına vurgu yapan Rektör Kazım Uysal, bir insanın gelişmesine, yükselmesine fikri olarak olgunlaşmasına, en çok katkı sağlayan öğretmen ve kitaplar olduğunu söyledi.

“İsa Kahraman’ın bağışının değeri maddiyatla ölçülemez”

İsa Kahraman’ın kitap bağışının değeri maddiyatla ölçülemeyeceğine dikkat çeken Rektör Uysal, ”Kendisini yakinen tanıyorum. Kitabın ne kadar önemli olduğunu bildiğini biliyorum. Ondan kitap almanın veya kitabını kaybetmiş olmanın canı ruhu kadar değerli olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu kitapların buraya konması İsa Bey için çok önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli. Çünkü İsa Bey belli bir yere kadar geldi ve bu kitaplar sayesinde o kamil insan vasfına erişti. Diyor ki, bundan sonra benim istifade ettiğim bu eserlerden genç nesiller istifade etsin. Onlar da okusunlar vatanına milletine faydalı insanlar gençler olsunlar. Bu duygu ve düşüncelerle kendi kütüphanesini bizim kütüphanemize hediye etti. Bu hiçbir maddi karşılıkla ölçülmez. Şu an da bize bu kütüphane kadar para vermiş olsaydı, kitap bağışıyla aynı değerde olmazdı. Emin olun bunu yürekten söylüyorum bir insanın evladı gibi bir insanın yıllarını almış yıllarca beraber olmuş kitaplarını bağışlaması kolay bir şey değil. O kadar önemlidir. Yani maddi olarak ölçülmez. Yani bundan dolayı üniversitem adına, şahsım adıma İsa Kahraman Beyefendiye bu yaptığı büyük katkıdan dolayı maddi olarak değil manasını bildiğim için teşekkür ediyorum. Ve bu örnek davranışın tüm insanlara Kütahya’mıza hüsnü misal olmasını diliyorum. Biliyorum ki, birçok insanın evinde kütüphaneleri var. Bu kütüphanelerden istifade edecek çocuklar varsa ne âlâ ama o kütüphaneler bazen tozlu mahzenlerde kalıp gidiyor. Yıllar geçiyor istifade edilmiyor” dedi.

“Bağışlanan kitaplar dünyanın erişimine açılmış oldu”

Bağışlanan kitaplar dünyanın erişimine açılmış olduğunu belirten Uysal, ”İşte bu büyük kütüphaneye hediye edilen kitaplar sadece sayısı 50 bine yaklaşan öğrencilerimize değil adeta bütün uluslararası dünyaya açılıyor. Her yerden görünür hâle geliyor. Görüyorsunuz etiketlemişler ve bu etiketleri girecekler artık bu kütüphanedeki kitaplara dünyanın her yerinden erişebilecekler ve bakabilecekler. Bundan dolayı elinizdeki kitapların kütüphanelerde kalmaması kütüphanemize bağışlanması aynı zamanda sadece DPÜ’ye değil sadece bizim öğrencilerimize değil tüm insanlığa yapılan en güzel bir bağış olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tür bağışlarında arkasının geleceğine inanıyorum. İsa Bey bunların öncülerinden bir tanesi oldu. Öyle olduğu için bundan sonra yapılan bağışlarda da hissedar oldu. Değerli arkadaşlar, İsa Bey görevini yaptı bundan sonra değerli gençler bizlere de bu kitaplardan okumak istifade etmek düşüyor. Ben eminim bu mana da hakkıyla icra edilecek, gençlerimiz istifade edeceklerdir. İsa Bey bilir özellikle sınavlar döneminde bu kütüphane tıklım tıklım dolu. Bazen binlerce öğrenci oluyor. Geliyorlar bu güzel ortamda, mekânda ders çalışıyorlar okuyorlar. İsa Bey sadece kitap bağışı değil zaman zaman buraya gelir o sanatçı kişiliğini ortaya çıkarır ve stres altındaki öğrencilerimizi motive eder. Sazıyla sözüyle burada güzel bir an güzel bir atmosfer yaşanmasına vesile olur. Tekrar teşekkür ediyorum. Kitapların milletimize gençliğimize kütüphanemize üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Uysal’ın konuşmasının ardından kısa bir konuşma yapan İsa Kahraman, törene katılan herkese teşekkürlerini sundu ve bağışladığı kitapların öğrenciler başta olmak üzere üniversiteye ve tüm insanlara faydalı olmasını diledi.

Tören, Prof. Dr. Ali Çelik’in okuduğu duanın ardından İsa Kahraman’a teşekkür belgesi sunulmasıyla sona erdi.(EFE-)

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19