Sağlık Müdürü Şenkul’un Domaniç ziyareti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Domaniç Karaköy Aile Sağlığı Merkezi ve Domaniç Çamlıca Köyü Sağlık Evi’ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Müdürlüğümüz yöneticileri ile Domaniç Karaköy Aile Sağlığı Merkezi ve Domaniç Çamlıca Köyü Sağlık Evi’ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Dr. Eser Şenkul’a Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar da eşlik etti. Ziyarette, ikramda bulunan Ramazan Çevik’e misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkürlerini iletti” denildi.