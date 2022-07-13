Sağlık Müdürü Şenkul’dan hastalara ve sağlıkçılara bayram ziyareti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yönetim ekibi ile birlikte KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası, Acil Servisi ile Yatan Hasta Servislerini ziyaret ederek tedavi gören hastaların ve sağlık personelinin bayramlarını kutladı.

Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Sağlık Müdürü Şenkul, hastanede tedavi gören hastalar ile acil servise başvuran vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını tebrik etti.