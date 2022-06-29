banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"

Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ziyaret etti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası ziyaret etti.

KÜTAHYA 29.06.2022, 12:23
Sağlık Müdürü Şenkul, hastane ek hizmet binasını ziyaret etti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası ziyaret etti.

Ziyareti sırasında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Sağlık çalışanları ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Müdür Şenkul, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şenkul’a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Çakır, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Eşsiz, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan eşlik etti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu