Sağlık Müdürü Erşan’dan, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ziyaret

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Çakır ile birlikte Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Semt Polikliniği ve Covid-19 Aşı Polikliniği’ne ziyarette bulundu.

Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.