Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda uygulamalı eğitim

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun (SHMYO) son sınıf öğrencileri, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde uygulamalı eğitime başladı.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Harun Şener, uygulamalı eğitim gören öğrencilerinde görülen yüksek motivasyonun, hastane yönetimi tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Şener, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan kısmen yüz yüze eğitim kapsamında, uygulamalı eğitime başlayan öğrencilerimiz hastanedeki stajlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Şenay Özer ve Serkan Budak, yeterli bilgi ve beceriye sahip gençler yetiştirdiklerini belirtti.

Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, uygulamalı eğitim kapsamında staj gören öğrencilerin gayretli çalışmalarını önemsediklerini belirterek, geleceğin sağlık çalışanlarını donanımlı bir şekilde yetiştireceklerini ifade etti.