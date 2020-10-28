banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı

Sağlık çalışanlarını ziyaret etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ZİYARET ETTİ

KÜTAHYA 28.10.2020, 10:55
Sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yeni tip Korona virüs salgınıyla mücadelede görev yapan ve bu süreçte gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı, İlçe Devlet Hastanesi ziyareti sonrası, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz adına canını hiçe sayarak, gece gündüz demeden çalışan sağlık ordumuza müteşekkir olduğumuzu belirttik. Tüm dünyada olduğu gibi gözle görülemeyen bir virüsle savaşımız sürüyor. Bu savaşta cephenin en önünde sağlık çalışanlarımız var. Fedakarca 24 saat esaslı olarak halkımızın sağlığı için hastalıkla mücadele veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum’’ dedi. Bizlerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını sıkı bir şekilde denetleyerek onlara destek vereceğiz’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
kapalı
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3