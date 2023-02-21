Röntgen teknisyeni Ceyhun Bilir emekli oldu

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 31 yıldır röntgen teknisyeni olarak görev yapan Ceyhun Bilir emekliliğe ayrıldı.

Başhekim Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, makamında misafir ettiği Ceyhun Bilir’e, “Hastanemizde göreve başlayıp, tam 31 yıldır hastanemize ve Kütahya ilimize vermiş olduğun hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dilerim” dedi.