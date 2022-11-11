Rıza Ocakoğlu Yaşam Alanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde kısa zamanda tamamlanması planlanan Rıza Ocakoğlu Yaşam Alanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Gediz için çalışmalara devam edilen yaşam alanına 1984-1989 ile 1994-1999 yılları arasında iki dönem Gediz Belediye Başkanlığı yapan merhum Rıza Ocakoğlu’nun adı verildi.

Yeşile önem veren bir belediye olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilmeleri için yaşam alanlarımızı çoğaltıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanları değerlendirerek vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Tamamlanmasına kısa bir süre kalan Rıza Ocakoğlu Yaşam Alanımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.