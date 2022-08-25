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Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor
Halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.
KÜTAHYA 25.08.2022, 10:11
Halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.
Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yenileme çalışmaları restaurant ve havuz imalatı ile devam ediyor. Kısa bir süre yüklenici firmanın ihaleyi fesih hakkını kullanması ile imalatına ara verilen parkta çalışmalar kaldığı yerden hızla devam ediyor.
Park içerisinde yer alan şelalenin yıkılması ile başlayan proje imalatı yürüyüş yolları, restaurant, havuz ve diğer donatıların inşası kısa sürede tamamlanacak şekilde planlandı ve çalışmalar da bu yönde hız kazandı.
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