Halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan imalatın kısa sürede tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulması planlanıyor.

Şehrin her bir noktasında yer alan park ve bahçeleri yeniden düzenleyerek hemşehrilerinin hizmetine sunan Kütahya Belediyesi, başta Maltepe Mahallesi olmak üzere 5 mahalleye hizmet veren ve Kütahya’nın en güzel parklarının başında yer alan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Daha önce ihaleyi kazanan yüklenici firmanın fesih hakkını kullanması ile yaşanan aksamalar sebebi ile parkın imalat sürecinde beklenen iş teslim süresi ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.

Yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile birlikte Kütahya’nın yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı tamamlandığında 7’den 70’e herkese hitap edecek bir park haline gelecek.