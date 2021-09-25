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Rektör Uysal’dan Teknofest’teki Kütahya takımlarına ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Teknofest’e Kütahya’dan katılan takımlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA 25.09.2021, 10:59
Rektör Uysal’dan Teknofest’teki Kütahya takımlarına ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Teknofest’e Kütahya’dan katılan takımlarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan ve ilk olarak Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin çalışmalarını inceleyen Rektör Kazım Uysal, daha sonra festivale Kütahya’dan katılan takımlarının üyeleriyle bir araya geldi. Kütahya’yı Teknofest’te temsil eden Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi, Gediz Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Boğaziçi Koleji ve Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi’nin sergiliklerini tek tek ziyaret eden Rektör Uysal’a Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz de eşlik etti.

Takım üyelerinden yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler alan Uysal, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinden (DPÜ İLTEM) danışmanlık desteği alan Özel Boğaziçi Koleji takımına verdikleri destekte olduğu gibi üniversitenin alt yapısını yapacakları çalışmalarla Türkiye’nin hedeflerine katkı sunacak gençlere açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve DPÜ’nün bu desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Rektör Uysal, Kütahya takımlarına katılacakları yarışmalarda başarılar diledi.

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