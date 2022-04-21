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Rektör Uysal’dan NÖTEM ve İLTEM’e ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ NÖTEM) ile İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM) laboratuvarını ziyaret etti.

KÜTAHYA 21.04.2022, 10:49
Rektör Uysal’dan NÖTEM ve İLTEM’e ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ NÖTEM) ile İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM) laboratuvarını ziyaret etti.

Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez’in de eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi oldu. Burada Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu tarafından karşılanan Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Göçmez, nöroteknoloji ve biyomedikal sinyal işleme sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini yürüten merkezde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

NÖTEM’in yürüttüğü “Biberiye Esansiyel Kokusunun Öğrenmeye Etkisinin EEG Sinyalleri Kullanılarak Yapay Zeka Algoritmalarıyla Araştırılması”, “Multipl Sklerozlu Hastalar Sanal Gerçeklik Ortamında Zihinsel İş Yükü Düzeylerinin EEG Sinyalleri İle İncelenmesi”, “Tanıdık ve Tanıdık Olmayan Yüz Uyaranlarından Elde Edilen Elektroensefalografi Sinyallerinin Sınıflandırılması” ve ’Multipl Skleroz Hastalarında Telerehabilitasyonun Nöroplastisite Üzerindeki Etkisinin Nöropsikometrik Testlerle ve EEG Spektral Analizi İle Değerlendirilmesi” isimli dört proje hakkında Prof. Dr. Saraoğlu’ndan bilgi alan Rektör Uysal, ayrıca projelerde görev yapan akademisyenlerle de sohbet etti.

NÖTEM’in ardından İLTEM’i ziyaret eden Uysal ve Göçmez’e Merkezin Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer eşlik etti. Rektör ve rektör yardımcısı merkezdeki laboratuvarları tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmaları üstlenen akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Rektör Uysal, hem araştırma yapan akademisyenlere hem de Prof. Dr. Tuncer’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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