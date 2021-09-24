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Rektör Uysal’dan Çinili Cami müjdesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Çinili Cami ile ilgili çalışmanın tamamlandığının ve yakında düzenlenecek bir etkinlikte ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

KÜTAHYA 24.09.2021, 11:57
Rektör Uysal’dan Çinili Cami müjdesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Çinili Cami ile ilgili çalışmanın tamamlandığının ve yakında düzenlenecek bir etkinlikte ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

DPÜ’de Prof. Dr. Cengiz Işık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Ekinoksta Tillo” konferansı düzenlendi.

Etkinlikte söz alan Rektör Kazım Uysal, çok etkileyici bir konferansta olduğunu ifade ederek, ”Tarihe gittik, kaybettiklerimizi andık. Öncelikle Cengiz Hocama teşekkür ediyorum. Her an değişmeye hazır bu kocaman dünyanın yılda iki kez aynı noktaya geldiğini gösteren bir düzene şahit oluyoruz. Bu da Rabbimizin sonsuz ilim ve kudretinin apaçık bir delili. Eğitim ile ilgili bir husus da şudur, kalple akıl birleşirse ideal insan ortaya çıkar. Din ve fen ilimlerinin sadece biriyle ilerlemek ise toplumları geriletmiştir. İyi nesiller ve ideal insanlar yetiştirmek için bu iki ilmin insanlara birlikte öğretilmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu konferanstan çıkarılacak en büyük dersin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konferansta son sözü alan Rektör Kazım Uysal, Prof. Dr. Cengiz Işık’ın da çalışmalarıyla katkıda bulunduğu Çinili Cami ile ilgili çalışmanın tamamlandığının ve yakında düzenlenecek bir etkinlikte ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağının müjdesini verdi.

Etkinlik, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın Prof. Dr. Cengiz Işık’a konuşmalarından dolayı teşekkürleri ve günün anısına hediye sunumları ile sona erdi.

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