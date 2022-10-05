Rektör Uysal, “Yakupoğlu’nun evinin çevresi yakında bir külliye olacak”

Kütahya’nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan ressam Ahmet Yakupoğlu için, ölümünün altıncı yıl dönümü dolayısıyla evinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından anma töreni gerçekleştirildi.

Anma programı Ahmet Yakupoğlu’nun evinde Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerle başladı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik personel ile Ahmet Yakupoğlu’nun sevenleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Yakupoğlu’nun evinin çevresinin yakında bir külliye olacağını söyleyen Rektör Kazım Uysal, Yakupoğlu’nu anarak başladığı konuşmasında,” Biz de rahmetli Ahmet Yakupoğlu’na karşı muhabbet varsa onun kamili mürşit olduğunun delilidir. Hayattayken ondan istifade etmiş olan sizleri tebrik ediyorum. Bu gezek kültürünü devam ettirmekle kendisi aramızda olmasa bile manen aramızda olduğunu, onun semalarından istifade edebileceğimizi düşünüyorum. Sadece burası değil, müzemiz de yakın zamanda açılacak. Burası eviyle, camisiyle, müzesiyle adeta bir külliye olacak. İnşallah yeni nesiller bunlardan istifade edecek. Bu törene katılarak şeref verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Tören neyzenlerin ney dinletisi ile sona erdi.