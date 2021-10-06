Rektör Uysal: “Tüm binalarımızı engelsiz binaya dönüştürmek için çalışıyoruz”

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde son iki yılda zirvede yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Emet, Hisarcık ve Pazarlar Meslek Yüksekokulları turuncu bayraklarını teslim aldı.

Turuncu bayrağa hak kazanan akademik birimlere bayrak ve sertifikalarını teslim etmek için Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur ve Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Yakup Ünallı’nın yer aldığı Üniversite heyetinin ilk durağı Emet Meslek Yüksekokulu oldu. Emet MYO’ya turuncu bayrağını ve sertifikasını teslim eden Üniversite heyeti, Müdür Öğr. Gör. Vedar Bakır ve idari personellerinden Meslek Yüksekokulunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir dersliğe girerek öğrencilerle sohbet eden Rektör Kazım Uysal, yeni akademik yılda tüm öğrencilere başarılar diledi. Üniversite heyeti, görüşme sonunda yönetici ve öğretim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Hisarcık Meslek Yüksekokuluna geçen Rektör Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar’a turuncu bayrak ve sertifikalarını sundu. Daha sonra Rektör Uysal başkanlığındaki heyet Müdürlük makamına geçerek Meslek Yüksekokulunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Son olarak Pazarlar Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden ve burada MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer ve idareciler tarafından karşılanan heyet, turuncu bayrak ve sertifika sunumundan sonra Meslek Yüksekokulunun yeni akademik yılda yürüteceği çalışmaları MYO yönetiminin açıklamaları üzerinden değerlendirdi.

“YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde iki yıldır zirvedeyiz”

Tüm binaları engelsiz binaya dönüştürmek için çalıştıklarını vurgulayan Rektör Kazım Uysal, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde iki yıldır zirvede yer alan Dumlupınar Üniversitesinin henüz turuncu bayrak kazanmamış binalarının da bu ödülü kazanmaları için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Rektör Uysal,” DPÜ’yü Türkiye’nin engelsiz erişim alanında liderliğe taşıyan birimlerimizden Emet, Hisarcık ve Pazarlar Meslek Yüksekokullarının yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye’nin engelsiz erişilebilen üniversiteleri listesinde iki yıldır zirvede. Buradan inmeye de niyetimiz yok. Üniversite binalarımızı, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarımızı tüm öğrencilerimize ve hatta tüm vatandaşlarımıza açmaya devam edeceğiz. Amacımız sadece fiziki engelleri kaldırmak, yerleşkelerimizi, sosyal tesislerimizi ve eğitim binalarımızı engelsiz yapmak ya da sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmek değil, insani duruşumuz ile sevgi ve muhabbet ile de engelli kardeşlerimizin yanında olmak. Engelli insanımıza sahip çıkmayı kutsal bir görev saymamız bizim bu konudaki duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyor. Yakında tüm turuncu bayraklarımızı, hak eden birimlerimizin tamamına teslim edeceğiz ve DPÜ’nün yerleşke ve binalarının bilgiyi ve sosyal yaşamı arayan herkese açık olduğunu ilan edeceğiz" dedi.

Öte yandan Rektör Kazım Uysal başkanlığındaki Üniversite heyeti, ziyaretleri boyunca Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’yi makamlarında ziyaret ederek kendilerine çeşitli hediyeler sundu.