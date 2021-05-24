Rektör Uysal, topluluk başkanlarıyla buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversitenin öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yusuf Ziya Beydüz eşlik etti. Görüşmeye katılan öğrenci topluluklarının başkanları, toplulukları ve yakında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler konusunda Rektörü bilgilendirdi.

Görüşmede öğrencilere hitap eden Rektör Kazım Uysal, “Değerli topluluk başkanlarımız, öğrencilerimiz, Çok uzun zamandır ayrıyız. Bunun bu kadar süreceğini sanmıyorduk ama birkaç hafta derken üç yarıyıl sizlerden ayrı geçti. Sizleri çok özledik. Ancak sanıyorum tünelin ucundaki ışığı gördük. Sizleri ekran karşısında değil yerleşkelerimizde görmeyi hepimiz çok istiyoruz. YÖK’ün yüz yüze eğitimin başlatılması için yaptığı girişimlerin Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılık bulacağına inanıyorum. Sanıyorum sizler de bizi ve arkadaşlarınızı özlediniz. Siz yokken yerleşkelerimizde de değişimler yaşandı. Bunu gelince göreceksiniz. Yakında ortak ders havuzu sistemine geçeceğiz ve seçmeli derslerinizi istediğiniz şekilde seçebileceksiniz. Bunun gibi akademik anlamda ve araştırma alanlarındaki gelişmeleri de Kütahya’ya geldiğinizde görebileceksiniz. Düzenlenen bu etkinliğin yeniden tekrarlanmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda Rektör Uysal, başkanlardan gelen soruları yanıtladı.