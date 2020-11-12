banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
Maaşı belli oldu
Maaşı belli oldu
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı

Rektör Uysal, TÖMER öğrencileriyle buluştu

REKTÖR UYSAL, TÖMER ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

KÜTAHYA 12.11.2020, 11:45
2
Rektör Uysal, TÖMER öğrencileriyle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Kazım Uysal’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Samimi bir ortamda geçekleşen etkinlikte öğrencilere dürüm ve ayran ikram edildi. Etkinlik boyunca öğrencilerle sohbet eden Rektör Uysal, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Buluşma, bu tür etkinliklerin devam etmesi dilekleriyle sona erdi.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı az bulutlu
banner378