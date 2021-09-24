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Rektör Uysal, Teknofest’te öğrencileri yalnız bırakmadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, İstanbul’da gerçekleştirilen Teknofest’te katılan öğrencilerin sergiliklerini ziyaret etti.

KÜTAHYA 24.09.2021, 11:21
Rektör Uysal, Teknofest’te öğrencileri yalnız bırakmadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, İstanbul’da gerçekleştirilen Teknofest’te katılan öğrencilerin sergiliklerini ziyaret etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliği yerinde takip eden Rektör Kazım Uysal, yaptıkları çalışmalarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesini festivalde temsil etmeye hak kazanan öğrencilerle buluştu.

Teknofest’te DPÜ’yü temsil eden YuSi, DPÜ DUSCART, Şahin Roket Takımı ve Karanda İHA’nın sergiliklerini tek tek ziyaret eden Rektör Uysal’a, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz de eşlik etti.

Öğrencilerden yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi alan Uysal, ayrıca kendilerini Türkiye’nin ve dünyanın en büyük festivallerinden birinde DPÜ’yü temsil ettikleri için kutladı.

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