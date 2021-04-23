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Rektör Uysal, öğrencilere yazdığı kitapları hediye etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle ziyaret ettiği Seyitömer İlkokulunda öğrencilere yazdığı kitapları hediye etti.

KÜTAHYA 23.04.2021, 12:21
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Rektör Uysal, öğrencilere yazdığı kitapları hediye etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle ziyaret ettiği Seyitömer İlkokulunda öğrencilere yazdığı kitapları hediye etti.

Rektör Kâzım Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle Seyitömer İlkokuluna ziyarette bulundu ve okul yöneticileri ile sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin salgın döneminde evlerinde çok sıkıldığını kaydeden Rektör Uysal, “Yavrularımızın evde bol bol okumaları çok önemli. Okuyarak ufukları genişleyecek ve fikir dünyaları gelişecek. Ben de Seyitömer İlkokulumuz öğrencilerine 2020 yılında basılan kendi yazdığım hikaye kitaplarımı getirdim. Ulaştırabilirseniz memnun olurum” dedi.

Uysal, yazarı olduğu Hizmetçi Martılar, Kurtlar ve Çakalların Başkanlığı, Üç Kafadar Balığın Mağara Macerası ve Köpek Balıklarının Muhteşem Dönüşü adlı 60 hikaye kitabını öğrencilere verilmek üzere okul idarecilerine teslim etti.
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