Rektör Uysal, “Kampüs yolunda” isimli televizyon programına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bir televizyon kanalında yayınlanan “Kampüs yolunda” isimli programa konuk oldu.

Programda sorulara yanıt veren Rektör Kazım Uysal, üniversitenin olanakları ve yürüttüğü çalışmalardan söz ederek, bu yıl tercih yapacak öğrencileri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne davet etti.