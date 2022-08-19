Rektör Uysal, "İnsansız Hava Aracı takımlarına daha çok destek vereceğiz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Karanda İHA ve Kızıl Kuasar İHA takımlarını kabulünde yaptığı açıklamada, Teknofest çerçevesinde gelecek sene İHA takımlarına daha çok destek vereceklerini belirtti.

Ziyarette Teknofest Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda birinci olan Karanda İHA takımı ile Kızıl Kuasar İHA takımı öğrencilerinin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş da yer aldı.

DPÜ öğrencilerinden oluşan Karanda ve Kızıl Kuasar İHA takımları Rektör Kazım Uysal’a bilgiler verdi. Öğrencileri dinleyen Uysal, gelecek sene Teknofest çerçevesinde İHA takımlarına daha çok destek vereceklerini söyledi.

Rektör Uysal,” Teknofest konusunda oldukça tecrübeli bir üniversiteyiz ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Büyük Zafer’in 100. Yılı sebebiyle Zafer bölgemizin kalbinde gerçekleşen Teknofest’in bu ayağında, takımımızın başarısına şahit olmanın sevinicini yaşadık. Öğrencilerimizle gurur duyuyor, onları tebrik ediyoruz. Gelecek sene Teknofest’te kendilerinden daha büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.