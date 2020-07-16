Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Hisarcık Meslek Yüksek Okulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda birçok üniversitede olmayan imkanları gördüğünü belirtti.

Rektör Kazım Uysal’ın Hisarcık ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Muammer Gavas ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur katıldı.

Rektör Kazım Uysal, ilk olarak Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlileriyle toplantıda bir araya gelen Rektör Uysal, akademisyenlere proje üretmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Uysal, ‘Proje üretin bizden destek alın. Proje hangi bakanlıktan, hangi alandan olursa olsun biz de belli bir oranda katkı sağlarız. İlçelerimizin projelere çok ihtiyacı var. Emin olun, bir tane proje çıkartabilseniz size bakış çok değişir. Zaten sizlere bakış çok farklı, halkın gözünde saygın bir yerdesiniz. Boş zamanlarınızda oturup proje üretin” dedi.

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, Rektör ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinin kendilerine gurur verdiğini belirterek teşekkür etti.

Hisarcık ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Uysal,” Ben Hisarcık’a ilk defa geldim. Düşündüğümden farklı bir Hisarcık, düşündüğüm Meslek Yüksek Okulundan çok farklı bir Meslek Yüksek Okulu buldum. Burada birçok üniversitede olmayan imkanları gördüm. Hisarcık Meslek Yüksekokulu çok gelişmeye müsait ve bizde geliştirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.