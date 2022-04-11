Rektör Uysal: "Biz, bir ve beraber oldukça güçlüyüz"

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 2021 yılında akademik teşvik kazanan akademik personellerinden en çok puana sahip 100 akademisyen ile “Zaferin 100. Yılında Akademik Teşvik Puanı En Yüksek 100 Bilim İnsanı” isimli toplantıda bir araya geldi.

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar ve dereceye giren akademisyenler katıldı.

Toplantıda akademisyenlere hitap eden Rektör Kazım Uysal, “Büyük Zaferin 100. yılı münasebetiyle birçok etkinlik yapıyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin 30. kuruluş yılı. Bu yıl çok çok anlamlı ve önemli. Dumlupınar Zaferinin 100. Yılı sebebiyle akademik teşvikte ilk 100’e giren arkadaşlarımı bu anlamlı yılda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah üniversitemize daha çok katkıları olmasını temenni ediyorum. Hayat çok kısa, hayatta bazı anlar var hiç unutulmaz. Bu 100 arkadaşımızın listeye girdikleri için hayatlarında unutamayacakları hatıra olacağını düşünüyorum. Üniversitemizi ve milletimizi daha ileriye götürme azmimiz devam etsin. Dumlupınar’da şehit olan tüm şehitlerimiz de bu tablodan haberdardır. Akademik teşvikte ilk 100’e giren arkadaşlarımızın isimlerini, rektörlük binasına ve bedesten binasına asacağız. Biz, bir ve beraber oldukça güçlüyüz. El ele verdikçe üreteceğiz ve milletimiz refaha ulaşacak” dedi.