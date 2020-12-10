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Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay adıyla sempozyum ve film festivali düzenleyeceğiz"

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’ın adını taşıyacak bir sempozyum ve film festivali düzenlemek istediklerini kaydeden heyet Başkan Güler’e bilgi verdi.

KÜTAHYA 10.12.2020, 11:36
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Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay adıyla sempozyum ve film festivali düzenleyeceğiz"

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’ın adını taşıyacak bir sempozyum ve film festivali düzenlemek istediklerini kaydeden heyet Başkan Güler’e bilgi verdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, DPÜ Lisans üstü eğitim enstitüsü müdürü Şahmurat Arık ve DPÜ genel sekreteri Prof. Dr. Atilla Batu eşlik etti.

Başkan Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanatsal faaliyetlere her zaman destek sunduklarını kaydetti.
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