banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü akademisyenlerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AD Scientific Index’in Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenlerle bir araya geldi.

KÜTAHYA 07.01.2022, 10:12
Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü akademisyenlerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AD Scientific Index’in Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenlerle bir araya geldi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen toplantıya Rektör Kazım Uysal’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar, müdürler ve AD Scientific Index’in Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan DPÜ’lü akademisyenler katıldı.

Toplantıda AD Scientific Index’in hazırladığı listenin ayrıntıları ele alınarak Dumlupınar Üniversitesinin genel durumu ve yeni dönemdeki stratejileri gözden geçirildi.

Açıklanan sıralama ile ilgili görüşlerini bildiren ve açıklanan geniş listede de yer alan Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının böyle bir listede yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rektör Uysal,” Akademisyenlerimizin bu gibi dizinlerde yer alması bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. 11’i ilk 10 bin akademisyen arasında olmak üzere toplam 46 DPÜ’lü bilim insanının yer aldığı bu listede önümüzdeki yıllarda çok daha fazla DPÜ’lü akademisyenin yer alacağına ve Kütahya’nın ve üniversitemizin adının daha fazla duyulacağına eminim. Listede yer alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Akademisyenlerimizin verilerini güncel tutması çok önemli”

Akademisyenlerin verilerini güncel tutmasının çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yayımlanan geniş listede 46 akademisyeni bulunuyor. Bu listeye girecek daha fazla akademisyenimiz olduğunu da biliyoruz. Çalışmanın künyesine bakıldığında yalnızca Google Akademik’teki açık profillerin temel alındığını görüyoruz. Tüm akademik personellerimizin ulusal ve uluslararası ölçekli akademik veri profillerini her zaman güncel tutmalarının önemini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Listede yer alan tüm akademisyenlerimizi tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeni dönemde farklı kuruluşlarca yayımlanacak listelerde daha çok akademisyenimizin yer almasını umuyorum” diye konuştu.

“DPÜ’lü 11 akademisyen ilk 10 binde”

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in Google Akademik’teki açık profilleri temel alarak hazırladığı ve en çok atıf alan akademisyenlerin sıralandığı liste 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluştu. Kurumun, Türkiye’de yer alan üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H ve i10 dizinlerine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden 11 akademisyen ve 1 öğrenci yer aldı.

Yapılan değerlendirmeye göre, ilk 10 bin kişilik listede yer alan akademisyenler ve görev yaptıkları birimler şu şekilde sıralandı;

Prof. Dr. Vagif Guliyev - Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

Prof. Dr. Aytunga Oğuz - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Nezire Derya Ergun Özler - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Prof. Dr. Metin Bülbül - Fen Edebiyat Fakültesi - Biyokimya Bölümü

Doç. Dr. Senar Alkın Şahin - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

Doktora Öğrencisi Ayşenur Aygün - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof. Dr. Hasan Göçmez - Mühendislik Fakültesi - Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Alper Tolga Çolak - Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Ayrancı - Simav Meslek Yüksekokulu - Laboratuvar Teknolojisi Programı

Prof. Dr. Levent Mercin - Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Nihal Tunca Güçlü - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal - Eğitim Fakültesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8