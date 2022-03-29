Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İnköy Ortaokulu’na kitap bağışladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, kendisine mektup yazarak okulu için kitap talebinde bulunan İnköy Ortaokulu öğrencisi İbrahim Barbaros Şengül’ü, DPÜ Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin ile beraber ziyaret etti.

İnköy Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İbrahim Barbaros Şengül Rektör Uysal’a mektup yazarak, okullarının kütüphanesi için kitap talep etti. Rektör Uysal, bu talebe sessiz kalmayarak, başta kendi kitapları olmak üzere 100 den fazla kitabı İnköy Ortaokulu Kütüphanesi’ne bağışladı.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Okul Müdürü Yıldırım Gürakan’dan okul hakkında bilgiler aldı. Mektubu yazan öğrenci İbrahim Barbaros Şengül ile bir süre sohbet eden Uysal, öğrencilere kitap okumanın önemi hakkında nasihatlerde bulundu. Kendi yazmış olduğu çocuk kitaplarından imzalayarak, öğrenci İbrahim Barbaros Şengül’e hediye eden Uysal, Okul Müdürü Yıldırım Gürakan ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Ziyaret hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Yıldırım Gürakan, öğrencilerinin birçok kuruma benzer mektuplar yazdığını belirterek hızlı bir şekilde kendilerine ilk cevap veren ve okullarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin’e ve üniversite personeline teşekkür etti.