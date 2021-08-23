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Rektör Köse’den Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile bir araya geldi.

KÜTAHYA 23.08.2021, 13:31
Rektör Köse’den Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal’a, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Şahmurat Arık eşlik etti.

Köse, Uysal’a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Köse’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

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