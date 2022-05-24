Rektör Kazım Uysal’dan Çocuk Kitap Şenliği’ne destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Çocuk Kitap Şenliğine destekte bulundu.

1. Kütahya Çocuk Kitap Şenliği’nin ihtiyaçları yönünden destek verirken bir yandan da kendi kitaplarını şenlik organizasyonuna göndererek çocuklara hediye edilmesini sağlayan ve “Çocuklar İçin Bilgelik Hikayeleri” isimli bir seride dört kitabı bulunan Rektör Kazım Uysal’ın kitapları çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Rektör Uysal’ın kitapları, şehirde gerçekleşen kitap şenliğine desteklerinden dolayı kendisine bir jest olarak “Kütahyalı Yazarlar” raflarına konuldu. Etkinlik organizatörleri şenliğin ihtiyaçları konusunda yardımcı olan Rektör Uysal’a teşekkür etti.