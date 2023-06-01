Rektör Ahmet Tekin, Şehir Hastanesini inceledi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Fatih Özcura ile birlikte, yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesine inceleme ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Serkan Telli ile birlikte hastane personeli ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Tekin Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.