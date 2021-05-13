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Ramazan Bayramı’nda mezarlıklar sessizliğe büründü

Kütahya’nın Simav ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bayramda mezarlıklar boş kaldı.

KÜTAHYA 13.05.2021, 11:40
Ramazan Bayramı’nda mezarlıklar sessizliğe büründü

Kütahya’nın Simav ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bayramda mezarlıklar boş kaldı.

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretleri yapılamıyor. Simav’da da bayramın birinci günü ziyaretçiler ile dolup boşalan mezarlıklar boş kaldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki mezarlıkların temizlik ve bakımlarının yapıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Ramazan Bayramı’nda sessiz bıraktığımız mezarlıklarımızı Kurban Bayramı’nda ziyaret edeceğiz inşallah” dedi.
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