Protokol, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı’nı ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı’nı ziyaret etti.

Çanakkale ruhunun yeniden yaşatıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye’yi gezen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı" Kütahya Belediyesi önünde ziyaretçilerini ağırlıyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Vekili Mustafa Güney ve Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı’nı gezdi. Ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı, ücretsiz olarak gezilebilecek.

Başkan Işık ve il protokolüne ziyarette; İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı da eşlik etti.