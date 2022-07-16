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Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikti

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle fidan dikim törenine katılan Vali Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda ehrami karaçam fidanı dikerek can suyu verdi.

KÜTAHYA 16.07.2022, 10:58
Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikti

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle fidan dikim törenine katılan Vali Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda ehrami karaçam fidanı dikerek can suyu verdi.

Doğayı korumanın da vatan görevi olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Buradaki amacımız gerektiğinde canını hiç çekinmeden veren milletimizin ülkemizin her alanını koruma duygusunu pekiştirmek. Diktiğimiz fidanlar büyüdükçe içimizdeki duanın yükselişi, haykırışı olacak” dedi.

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