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Protetik diş tedavisinde başarı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan (AD) Arş. Gör. Dt. Seren Nur Dokuzlu Tez Savunma Sınavında başarılı oldu.

KÜTAHYA 04.08.2022, 12:00
Protetik diş tedavisinde başarı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan (AD) Arş. Gör. Dt. Seren Nur Dokuzlu Tez Savunma Sınavında başarılı oldu.

Sınavda jüri olarak; KSBÜ Protetik Diş Tedavisi AD Başkanı Doç. Dr. Meryem Gülce Subaşı, Protetik Diş Tedavisi AD’den Dr. Öğr. Üyesi Banu Çukurluöz Bayındır ve Selçuk Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi AD’den Doç. Dr. Necla Demir yer aldı.

Başarısından dolayı Dokuzlu’yu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, jüri üyeleri ve Protetik Diş Tedavisi AD akademisyenleri tebrik etti.

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