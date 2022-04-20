Projelerini Başkan Alim Işık’a tanıttı

Kütahya’da ilkokul öğrencisi Ahmet Efe Denli, hazırladığı ‘Güneş Adam’ ve ‘Çöp Makinesi’ projelerini Belediye Başkanı Alim Işık’a tanıtmak için makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, gençlerin bilim ışığında ülkemize ve şehrimize hayırlı hizmet etmelerinin önemine değindi.

İlkokul çağındaki Ahmet Efe Denli’nin şehri için bir şeyler düşünüp bunu projeye dönüştürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Işık, gençlerin önünü açacak bilimsel çalışmalara Kütahya Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını söyledi.